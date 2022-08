As tarifas de eletricidade de contratos assinados após 26 de abril, bem como os que estão associados aos preços diários, vão aumentar devido ao custo do mecanismo ibérico. Para que a informação fique clara, as faturas vão ter de incluir o custo e o benefício do mecanismo. Recorde-se que, tal como o CM noticiou, o custo já começou a ser cobrado mas sem qualquer referência a benefícios.









