Luís Montenegro ganhou a corrida para a liderança do PSD, porém, a vitória expressiva sobre Jorge Moreira da Silva, com mais de 72% dos votos, não vai impedir o novo presidente social-democrata de travar batalhas difíceis, a começar pela tarefa de fazer oposição afastado do debate direto no Parlamento, marcado pela maioria absoluta do PS e pela ascensão de dois partidos à sua direita: Chega e Iniciativa Liberal.









