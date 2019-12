Federação tauromáquica diz que subida do IVA das touradas é "censura"

A Federação Portuguesa de Tauromaquia - Protoiro considerou esta terça-feira que o aumento do IVA das touradas de 6% para 23%, previsto no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), é "um ato de censura, inconstitucional e ilegal".

"Trata-se de um assalto fiscal através de um ato de censura, inconstitucional e ilegal", refere a Protoiro num comunicado de imprensa.

Para o secretário-geral da federação, Hélder Milheiro, citado na nota, "o Governo socialista não quer saber verdadeiramente do tema do IVA - a agenda oculta é tentar proibir a tauromaquia, mas não há coragem política de o admitir".