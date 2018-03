Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feita uma reclamação a cada 90 segundos

Apresentadas 350 mil queixas no livro de reclamações e mais de 23 mil através da internet.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

Os consumidores apresentaram mais de 373 mil reclamações no ano passado (mais de 48 mil do que em 2016). As oposições convencionais (escritas no livro) aumentaram 8%, enquanto o livro eletrónico, disponível para os serviços públicos essenciais como as comunicações, luz, água e gás, concentrou mais de 23 mil queixas.



A maior parte das reclamações concentra-se nos setores das comunicações, saúde e atividades inspecionadas pela ASAE, como a hotelaria, por exemplo. Só essa entidade concentra quase metade das queixas. A ASAE teve de dar seguimento a mais de 171 mil queixas, quase uma a cada três minutos.



Já a ANACOM recebeu quase nove queixas por hora relacionadas com o setor das telecomunicações enquanto a ERS deu seguimento a cerca de sete reclamações por hora relativas à área da saúde, em 2017.



Destaque ainda para os transportes e para a energia, cujos reguladores receberam, em média, duas queixas por dia. Já o Banco de Portugal e a Autoridade Nacional da Aviação Comercial receberam uma queixa por hora, em média.



O livro de reclamações eletrónico, lançado no verão de 2017, concentra 23% das queixas relativas aos serviços públicos. O secretário de Estado do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, anunciou ontem o alargamento deste meio de queixa a outros serviços na esfera da ASAE a 1 de julho.



Grupo de trabalho vai reavaliar taxa ‘Coca-Cola’

O Governo criou um grupo de trabalho constituído por elementos dos ministérios da Economia, Saúde e Finanças para reavaliar o imposto sobre bebidas com alto teor de açúcar, a chamada taxa ‘Coca-Cola’.



A informação foi adiantada ontem pelo secretário de Estado do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, que pensa vir a ter conclusões a tempo da elaboração do OE para 2019.