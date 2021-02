Fernando Medina aceita demissão de Manuel Salgado e lamenta motivos da saída

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina, aceitou o pedido de demissão do ex-vereador da autarquia, Manuel Salgado.Numa declaração do autarca a que oteve acesso, Medina explica que aceita a demissão de Salgado afirmando compreender os motivos da saída do antigo vereador. Lamenta, porém, que tal tenha acontecido devido uma "profunda degradação que o debate no espaço público atingiu".Manuel Salgado apresentou demissão depois de ter sido constituído arguido num processo que envolve o Hospital CUF Tejo, cujo licenciamento foi aprovado quando era responsável pelo pelouro do Urbanismo da câmara da capital. Medina defende-se e afirma que "o processo em concreto resultou de profundo trabalho técnico por variados departamentos municipais e foi sujeito a profundo escrutínio na decisão pelos competentes órgãos municipais" rejeitando que tenha sido detetada qualquer "incorreção"."A CML sempre colaborou de forma ativa, como é sua obrigação, no exigente acompanhamento que o Ministério Público fez deste específico projeto. Deste acompanhamento, sublinhe-se, não resultou qualquer decisão ou indicação de não prosseguimento da obra nos termos aprovados, nem qualquer indicação de necessidade de correção de qualquer desses termos", refere a citada declaração do presidente da Câmara de Lisboa.O autarca sublinha ainda que, apesar da cessação do cargo, não dispensará de "continuar a contar com o seu [de Manuel Salgado] conhecimento, experiência e conselho no pensamento e reflexão sobre os desafios com que estamos coletivamente confrontados".