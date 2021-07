O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o socialista Fernando Medina, vai apresentar na segunda-feira, na Estufa Fria, a sua recandidatura à liderança do município da capital, disse à Lusa fonte do PS.

De acordo com essa fonte, a apresentação vai contar com a presença do secretário-geral do PS e estão previstas intervenções de Fernando Medina e de António Costa.

O evento, que vai decorrer na Estufa Fria, a partir das 18h00, terá "uma lotação muito limitada", pelo que poderá ser acompanhado 'online'.