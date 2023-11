Fernando Medina declara apoio à candidatura de José Luís Carneiro a secretário-geral do PS

Na terça-feira passada, António Costa pediu a demissão, após o Ministério Público revelar que

. Marcelo Rebelo de Sousa convocou eleições legislativas antecipadas para 10 de março de 2024.





Fernando Medina declarou o apoio à candidatura de José Luís Carneiro a secretário-geral do Partido Socialista (PS), esta sexta-feira.Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência anual da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o ministro das Finanças disse que o atual titular da pasta da Administração Interna "encarna valores de modernidade" e "tem uma visão mais próxima da continuidade do atual Executivo".Questionado sobre a investigação em curso, o ministro das Finanças pediu a "clarificação do que ficou escrito num parágrafo", em alusão ao excerto redigido pela procuradora-geral da República que implica António Costa na 'Operação Influencer'. O governante afirmou ter sido "surpreendido, como todos os portugueses, pela situação e ainda mais surpreendido pela forma como tudo se tem desenrolado". Para Medina, este é um "momento difícil" em Portugal, pelo que é necessária mais informação das autoridades judiciais sobre o processo.

As eleições diretas para a sucessão de António Costa para a liderança dos socialistas, que este sábado serão marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro, têm para já duas candidaturas, a de José Luís Carneiro e a do ex-ministro e atual deputado socialista Pedro Nuno Santos.

Augusto Santos Silva, deputado do PS e atual presidente da Assembleia da República, já manifestou apoio a Carneiro. Por sua vez, a candidatura de Pedro Nuno Santos tem afirmado que conta com o apoio da maioria dos presidentes das federações - entre elas as de maior dimensão como Porto, Lisboa e Braga -, bem como de figuras como do histórico socialista e membro do Conselho de Estado Manuel Alegre.