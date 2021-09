"Fernando Medina é um dos melhores quadros políticos do país", diz Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e da Habitação reconheceu, esta terça-feira, a importância da Câmara de Lisboa, mas considerou que a perda da maior câmara do país não determina o futuro político de Fernando Medina.

"Fernando Medina é um dos melhores quadros políticos do país. Era só o que faltava que agora o futuro de um político terminasse com uma derrota. As derrotas fazem parte da democracia e nós temos de saber conviver com elas, aprender com elas, tirar lições delas, tentar perceber o que é que correu bem ou mal", disse.