Fernando Medina e vereadores do PS foram alvos de buscas da PJ

Pelo menos, 20 autarquias, entre Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, estão entre os alvos das 70 buscas realizadas, esta quarta-feira, pela Unidade Nacional Contra a Corrupção

. Segundo informações recolhidas pela

SÁBADO

, os inspectores da Unidade Nacional contra a Corrupção recolheram documentos em Esposende, Famalicão, Vila Nova de Gaia, Barcelos, Santa Maria da Feira, Póvoa do Lanhoso, Marinha Grande, Golegã, Cascais, Loures, Oeiras, Faro e Ponta Delgada e Lisboa. No concelho de Lisboa, foram realizadas buscas às Juntas de Freguesia do Areeiro, Santo António, Estrela, Alvalade, Parque das Nações, Penha de França e Benfica e também em Carnaxide, e Arruda.

crimes de "corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido". Na autarquia, um dos pontos centrais da investigação em curso, a Judiciária recolheu ainda elementos relativos a um contrato-programa com o Belenenses para a construção de um Rugby Park e cópias de despachos de nomeações e contratação de assessores externos, explica a revista Sábado.