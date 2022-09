O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta quarta-feira, durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), que o Governo optou por devolver às famílias a receita extra com o IVA em vez de a utilizar para reduzir o défice e fazer um “brilharete”.O governante afirmou que, se o ritmo de crescimento da receita do IVA se mantiver até fevereiro, o Estado vai encaixar mais 2,4 mil milhões de euros por via deste imposto do que previa no Orçamento do Estado para 2022, acrescentando que este valor é o mesmo que está previsto para as medidas anti-inflação de apoio às famílias.