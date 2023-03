Fernando Medina já deu ordem para saída da CEO da TAP

O Governo já deu ordem para promover a saída da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do chairman, Manuel Beja, cuja exoneração por justa causa foi anunciada na passada segunda-feira.

Em resposta ao Negócios, o gabinete de Fernando Medina adianta que "o ministro das Finanças já determinou à DGTF (

Direção-Geral do Tesouro e Finanças)







que prepare e promova o procedimento de demissão do presidente do Conselho de Administração e da presidente da Comissão Executiva por justa causa, cumprindo o previsto na lei (garantir a audiência prévia dos visados e apresentar a fundamentação do procedimento)".

"O relatório da IGF, homologado pelo ministro das Finanças, foi também já remetido à TAP, instruindo a empresa a proceder à recuperação dos montantes pagos indevidamente no âmbito do processo de saída de Alexandra Reis da administração da empresa", acrescentou o ministério das Finanças.



O novo CEO, Luís Rodrigues, deverá assumir funções em abril, segundo a informação dada ao Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). "De acordo com o veiculado, Luís Rodrigues assumirá as respetivas funções já em abril, pelo que aproveitamos para desejar a melhor realização pessoal e profissional no projeto que agora abraça", lê-se num comunicado enviado aos associados que o Negócios teve acesso.

Nesse mesmo documento, o sindicato sublinha durante o período em que Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja estiveram em funções "foram vários os impactos sentidos pelos Tripulantes de Cabine, com o modelo de gestão da Companhia, em particular, devido à difícil situação em termos económicos do Grupo TAP.