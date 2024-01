Fernando Medina na lista da comissão do PS

Fernando Medina, atual ministro das finanças, é um dos nomes indicados por José Luís Carneiro para a lista da comissão Política do PS votada no 24.º congresso do partido que começa esta sexta-feira.

Inês de Medeiros, forte apoiante na candidatura do atual ministro da administração interna, e presidente de Almada, também é outro nome indicado por José Luís Carneiro, assim como Eurico Dias.





O primeiro nome anunciado, esta quinta-feira, foi de Francisco Assis. Também os dois candidatos à liderança do PS, que saíram derrotados, vão integrar a lista.