O ministro das Finanças, Fernando Medina, contabilizou no final do terceiro trimestre deste ano um excedente nas contas públicas equivalente a 3,3% da riqueza criada no País nesse período de tempo, revelou na sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor apurado entre janeiro e agosto corresponde, assim, a cerca de 6,6 mil milhões de euros, de acordo com a mesma fonte, uma média diária de 24 milhões de euros de aforro para os cofres do Estado.









