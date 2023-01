O ministro das Finanças, Fernando Medina, vai estar esta sexta-feira na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para responder às dúvidas dos deputados sobre o seu envolvimento no caso da indemnização da ex-secretária de Estado Alexandra Reis, que recebeu meio milhão de euros da TAP.





Os partidos da oposição pretendiam ouvir não só o ministro das Finanças, Fernando Medina, mas também o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, o presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, e a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, para terem explicações detalhadas sobre este caso, que abriu uma crise política no Governo, mas os requerimentos foram todos chumbados pelo PS, que tem maioria absoluta. Na sequência desse chumbo, o PSD decidiu recorrer ao direito potestativo para forçar a audição de Fernando Medina na Comissão de Finanças.