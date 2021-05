Fernando Rosas, fundador do Bloco de Esquerda deixou, esta tarde, um alerta à futura direção do partido.



"Minimizar o combate das ideias ou afogá-lo na permanente urgência do imediato é correr o risco de nos desarmarmos, de insensivelmente nos transfigurarmos e de só darmos por isso quando for tarde demais", afirmou o fundador do BE.

Ver comentários