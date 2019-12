Ferro Rodrigues afirma que existem "adversários políticos e não inimigos pessoais"

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, prometeu esta quinta-feira defender o respeito institucional no Parlamento e afirmou que na casa da democracia "há adversários políticos e não inimigos pessoais".A mensagem foi deixada numa cerimónia de votos de boas-festas a Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, onde estiverem os líderes parlamentares e os deputados únicos, exceto André Ventura, do partido Chega. Segundo a Lusa, a assessoria de imprensa do deputado indicou que a sua ausência se deveu a uma reunião com "professores agredidos em escolas", fora de Lisboa, e "prolongou-se mais do que o previsto".Já Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de sublinhar a importância da entrada de novos partidos no Parlamento. "Mostra a sabedoria do povo português que, ao longo dos anos, encontrou maneira de se exprimir através das novas forças políticas e obriga o sistema político português a renovar-se."O Presidente da República relembrou o verdadeiro papel de um deputado. "Todos estão aqui em serviço aos portugueses. Não devem ser deputados por uma questão de amor-próprio, de orgulho ou de autoestima", rematou Marcelo.Durante a última semana, André Ventura foi chamado à atenção por Ferro Rodrigues, no Parlamento, por usar demasiadas vezes as palavras "vergonha" e "vergonhoso". O deputado não gostou de ser repreendido e chegou mesmo a pedir uma audiência a Marcelo Rebelo de Sousa para falar sobre o caso.A deputada Joacine Katar Moreira, do Livre, chegou atrasada à cerimónia desta quinta-feira e entrou na Sala dos Embaixadores quando o Presidente da República falava do aumento do número de partidos no Parlamento.