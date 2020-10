Ferro Rodrigues apela à convergência de todos para vencer desafios da crise

Ferro Rodrigues assinalou este sábado o primeiro aniversário da legislatura e cinco anos de presidência do parlamento com um apelo aos deputados de todos os partidos para "convergir no que é absolutamente essencial" e vencer a crise.

"Num momento tão difícil para todos nós, para a sobrevivência da nossa vida em sociedade, e, mesmo, para a nossa própria existência individual, os portugueses esperam dos seus representantes que estejam à altura das suas responsabilidades", escreveu Eduardo Ferro Rodrigues numa mensagem publicada no "site" da Assembleia da República.

Num momento de crise, causada pela pandemia de covid-19, o presidente do parlamento e numa fase em que está em debate o Orçamento do Estado de 2021, Ferro fez um apelo direto e disse o que acha que os portugueses esperam dos deputados.