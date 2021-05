Ferro Rodrigues associa-se às comemorações do Dia Internacional da Cruz Vermelha

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, preside este sábado à sessão comemorativa do Dia Internacional da Cruz Vermelha, a convite do presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, e faz uma intervenção.

De acordo com um comunicado do gabinete de Ferro Rodrigues, a sessão comemorativa do Dia Internacional da Cruz Vermelha realiza-se no Palácio do Conde de Óbidos, em Lisboa, pelas 15h00.

O Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho celebra-se a 8 de maio, dia de nascimento do suíço Henry Dunant, que fundou a organização em 1863.

De acordo com o site da Cruz Vermelha, é a maior organização humanitária do mundo e conta com cerca de 97 milhões de voluntários em 190 países.

Em Portugal, a Cruz Vermelha foi fundada por José António Marques e iniciou atividade em 11 de fevereiro de 1865, há mais de 150 anos, sob a designação de "Comissão Portuguesa de Socorros a Feridos e Doentes Militares em Tempo de Guerra".