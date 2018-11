Ferro Rodrigues destaca convergência com China na promoção do multilateralismo

Presidente da Assembleia da República afirma ser importante aprofundar o relacionamento bilateral entre os dois países.

Por Lusa | 08:23

O presidente da Assembleia da República (AR), Ferro Rodrigues, afirmou esta segunda-feira que Portugal quer aprofundar o relacionamento com a China, para que "tenha efeitos" em organizações multilaterais, perante a ascensão global de "doutrinas unilateralistas perigosas".

"Há toda uma vontade de aprofundar o relacionamento bilateral, para que este tenha efeitos em organizações multilaterais, e que possa, defendendo o interesse dos dois países, ser cada vez mais uma realidade", disse em entrevista à Lusa.

O presidente da AR iniciou uma visita de dois dias a Pequim, onde tem previstas reuniões com o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN), Li Zhanshu, a terceira figura do regime chinês.