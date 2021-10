Ferro Rodrigues destaca "enorme repercussão" histórica da revolução de 1820

O presidente da Assembleia da República defendeu hoje que a revolução de 1820, apesar da sua "curta duração", teve uma "enorme repercussão" histórica, sendo a tradição liberal e constitucionalista responsável pela "existência do Parlamento tal como o conhecemos".

Falando na sessão solene de abertura do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução de 1820, que arrancou hoje na Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues salientou ser seu "dever" e "responsabilidade" abordar "os acontecimentos, as figuras e, mais que tudo, os valores e princípios que representa a tradição liberal e constitucionalista aos quais se deve a existência do Parlamento tal como o conhecemos".

"A fragilidade e a incerteza da revolução de 1820, e a sua própria curta duração, contrastam com a enorme repercussão que veio a ter na história, mesmo para além das fronteiras nacionais, ecos que chegaram à Rússia e à Índia como hoje podemos aferir", salientou.