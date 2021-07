Ferro Rodrigues encerra último plenário da sessão com desejos de "menos Covid" e "as maiores venturas"

O presidente da Assembleia da República despediu-se esta quinta-feira dos deputados no último plenário da sessão legislativa com desejos de "menos covid" e "as maiores venturas", depois de um período de votações de cerca de hora e meia.

Pouco antes de terminar o último período de votações regimentais da sessão legislativa, Eduardo Ferro Rodrigues despediu-se dos deputados presentes no plenário "desejando a todos as maiores venturas".

"Aproveito para pedir à senhora vice-presidente Edite Estrela para me substituir, desejando a todos as maiores venturas, isto sem ter nada que ver com os nomes dos deputados: Venturas, Rodrigues, etc", declarou Ferro Rodrigues.