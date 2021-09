Ferro Rodrigues felicita Fernando Pimenta pelo título conquistado

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, felicitou este sábado Fernando Pimenta, que se sagrou campeão do mundo em K1 .000 metros nos Mundiais de Copenhaga, enaltecendo o extenso palmarés do canoísta.

"Em meu nome e em nome da Assembleia da República, felicito o canoísta Fernando Pimenta, que se sagrou campeão do mundo", pode ler-se na mensagem de felicitação de Ferro Rodrigues.

A nota destaca ainda o "extenso palmarés" do canoísta, que "representa a excelência do desporto nacional", e que "muito honra Portugal e é merecedor do reconhecimento de todos os portugueses".