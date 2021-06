Ferro Rodrigues não foi a Sevilha apoiar Portugal mas deixou Lisboa para apanhar sol no Algarve

Depois da polémica com o apelo aos portugueses para viajarem até Sevilha para apoiar a seleção nacional no Euro 2020, Ferro Rodrigues acabou por cancelar a presença no encontro - que viria a ser decisivo para Portugal - mas não deixou de abandonar Lisboa e rumou ao Algarve para um fim de semana de sol.O presidente da Assembleia da República esteve na praia de Altura e ficou hospedado no Eurotel, sabe o. Também a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esteve hospedada na mesma unidade hoteleira.Recorde-se que Ferro Rodrigues foi amplamente criticado por apelar a uma deslocação massiva dos adeptos portugueses a Sevilha para apoiar Portugal contra a Bélgica, tendo depois desistido da viagem à Andaluzia, tal como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Tudo isto acontece numa altura em que existem fortes limitações às entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa durante os fins de semana.