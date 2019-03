Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferro Rodrigues não quer mais comissões de inquérito no parlamento

Presidente da Assembleia da República nega comissão ao BES antes de terminarem as da CGD, Tancos e rendas da Energia.

Por Lusa | 17:37

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, avisou esta quinta-feira que não aceitará mais comissões de inquérito no parlamento enquanto não acabarem os trabalhos de uma das três que estão em funcionamento.



O aviso foi feito por Ferro Rodrigues a meio do debate quinzenal, durante o 'frente a frente' entre a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, e primeiro-ministro, António Costa, que, na quinta-feira, admitiu o cenário de uma nova comissão de inquérito ao BES.



"Enquanto não acabar uma, não haverá uma quarta de certeza absoluta", afirmou Ferro Rodrigues, ouvindo como resposta de Assunção Cristas a sugestão "de informar" António Costa, sentado a pouco metros na bancada do Governo, na Assembleia da República, em Lisboa.



As três comissões de inquérito em funcionamento são a das rendas excessivas, a de Tancos e à Caixa Geral de Depósitos (CGD).



O presidente do parlamento referiu que só podem funcionar duas comissões de inquérito em simultâneo e que a terceira, sobre a CGD, foi criada por haver consenso.