Ferro Rodrigues recebe Passos Coelho no dia em que deixa o parlamento

O encontro está previsto para as 14h45 na sala de visitas do presidente da Assembleia.

Por Lusa | 27.02.18

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, recebe o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, na quarta-feira, no seu último dia no parlamento como deputado.



"Tenho muito gosto em receber o dr. Pedro Passos Coelho", afirmou Ferro Rodrigues, numa declaração à agência Lusa, através do seu gabinete.



O encontro está previsto para as 14h45 na sala de visitas do presidente da Assembleia, antes do último dia de trabalhos parlamentares em que Passos Coelho participa como deputado do PSD.



Após deixar a liderança do partido, o antigo chefe do Governo PSD/CDS anunciou a renúncia ao lugar de deputado com efeitos a 28 de fevereiro.



Pedro Passos Coelho foi líder do PSD entre março de 2010 e fevereiro de 2018 e liderou o Governo de coligação com o CDS-PP de junho de 2011 a novembro de 2015.



Entrou pela primeira vez no parlamento em outubro de 1991, quando era presidente da JSD, e esteve 12 anos em São Bento, de onde sai na quarta-feira. Foi eleito para a legislatura de 2011 a 2015, mas teve o seu mandato suspenso para ocupar o cargo de primeiro-ministro.



Pedro Passos Coelho, 53 anos, é licenciado em Economia pela Universidade Lusíada de Lisboa.