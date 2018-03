Ferro Rodrigues teve alta após cirurgia ao pulmão

Presidente da Assembleia da República teve "evolução muito positiva no pós-operatório".

Por Lusa | 22:45

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, teve alta esta sexta-feira do Hospital Pulido Valente, após "evolução muito positiva no pós-operatório" da cirurgia a que foi submetido na quarta-feira, divulgou o seu gabinete.



"Atenta a evolução muito positiva no pós-operatório da intervenção cirúrgica da passada quarta-feira, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, teve alta hospitalar esta sexta-feira ao final dia", lê-se no boletim clínico de Ferro Rodrigues, assinado pelo diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Pulido Valente, Francisco Félix.



O gabinete de Ferro Rodrigues esclarece que o vice-Presidente da Assembleia da República Jorge Lacão mantém-se em substituição de Ferro Rodrigues, que é a segunda figura na hierarquia do Estado, até à próxima quarta-feira, conforme estava previsto.



"O presidente da Assembleia da República reitera os seus agradecimentos pelos votos de rápida recuperação que lhe foram endereçados pelos portugueses ao longo destes dias", acrescenta ainda a nota do gabinete de Ferro Rodrigues.



O gabinete de Ferro Rodrigues anunciou na terça-feira que o presidente do parlamento seria submetido a uma intervenção cirúrgica a um pulmão.