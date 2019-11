Ferro Rodrigues saúda eleição de Elisa Ferreira para comissária europeia da equipa de Von der Leyen

O presidente da Assembleia da República felicitou esta quarta-feira Elisa Ferreira pela sua eleição para comissária europeia da coesão e reformas, integrando a equipa liderada pela alemã Ursula Von der Leyen, afirmando-se certo de que "honrará Portugal".

O Parlamento europeu aprovou esta quarta-feira, em Estrasburgo, o colégio da nova Comissão Europeia presidida por Ursula Von der Leyen, que iniciará assim funções no próximo domingo, 01 de dezembro.

O novo executivo comunitário, no qual a comissária designada por Portugal, Elisa Ferreira, será responsável pela pasta da Coesão e Reformas, foi aprovado pelos eurodeputados com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções, num total de 707 votos expressos.

Na sua mensagem, Ferro Rodrigues afirma registar "com grande satisfação a eleição de Elisa Ferreira como comissária para a Coesão e Reformas", integrando a equipa de Von der Leyen, "a qual, depois da luz verde que recebeu do Conselho Europeu na passada segunda-feira, acaba de ser aprovada pelo Parlamento Europeu".

"Enquanto ministro em ambos os governos de António Guterres, tive o gosto de trabalhar com Elisa Ferreira - primeiro como ministra do Ambiente, entre 1995 e 1999 e, depois, do Planeamento, entre 1999 e 2002 -, testemunhando as suas muitas qualidades, pessoais e profissionais, e beneficiando da sua amizade", escreve Ferro Rodrigues.

O presidente da Assembleia da República aponta ainda que teve "igualmente oportunidade de acompanhar o seu percurso posterior, na Assembleia da República, no Parlamento Europeu e, mais recentemente, no Banco de Portugal".

"Em todos se pautou pelo rigor e pela competência. Pelo seu perfil, inteligência, ambição e exigência, Elisa Ferreira será, sem margem para dúvidas, uma grande Comissária Europeia. Não hesito em afirmar que, enquanto comissária, honrará Portugal e os portugueses", acrescenta Ferro Rodrigues.