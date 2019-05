Ferro tranca lista dos devedores da banca

A lista dos grandes devedores da banca em Portugal só vai ser revelada na próxima semana e sem os dados individuais de cada mutuário. O Banco de Portugal enviou esta quinta-feira à Assembleia da República o relatório extraordinário sobre as grandes exposições dos bancos alvo de ajuda pública nos últimos 12 anos: CGD, BCP, Novo Banco, BPI, Banif e BPN. Cabe agora ao Parlamento avaliar a informação e o tratamento dos dados pelos deputados.O processo vai levar vários dias e está dependente da forma e dos conteúdos inscritos pelo regulador no documento. Osabe que a lista enviada pelo Banco de Portugal tem informação agregada sobre o total das grandes dívidas, e dados detalhados sobre as exposições individuais. E serão estes últimos que ficarão sujeitos a sigilo. Em comunicado, o supervisor explica que " o relatório Extraordinário será disponibilizado no site do Banco de Portugal, à exceção da informação abrangida pelo segredo bancário, em data a definir com a Assembleia da República".A legislação prevê que Ferro Rodrigues reencaminhe o relatório "de imediato à comissão parlamentar permanente" competente na matéria, ou seja, à comissão de Orçamento e Finanças (COFMA).Cabe agora à Mesa da Assembleia decidir como serão tratados os dados.Esta quinta-feira, fonte oficial do gabinete de Ferro Rodrigues disse aoque a reunião da mesa ainda não está agendada, podendo ocorrer esta sexta-feira ou na próxima semana. A mesa da assembleia poderá também decidir encaminhar para a comissão a forma de tratamento da lista enviada, num processo que se deverá arrastar por vários dias.A comissão de inquérito à CGD também requereu o envio da lista de devedores, mas só deverá receber o documento após ser enviado à COFMA.A nova legislação sobre a publicitação dos devedores à banca prevê que sejam incluídos na lista remetida pelos bancos ao Banco de Portugal todos os créditos de um devedor que, em conjunto ou isoladamente, sejam superiores a 5 milhões de euros, tal como todas as reestruturações e perdões associados.Além disso, aquando do resgate ou ajuda pública a bancos, vai passar a ser obrigatória a identificação dos administradores do banco que participaram no processo de crédito.O empresário Joe Berardo reconheceu esta quinta-feira excessos na comissão parlamentar de inquérito à CGD."Tenho que admitir que, no calor da discussão, me excedi, dando algumas respostas impulsivas", adianta Berardo em comunicado.O madeirense frisou também que não quis "ofender quem quer que seja, muito menos faltar ao respeito à Assembleia da República", mas recusou também ser "o bode expiatório" das más decisões da banca.é a Lei que consagra as novas obrigações de divulgação de informação relativa aos grandes devedores de bancos sujeitos a intervenção ou alvo de ajudas públicas e garantias do Estado.De futuro, aquando de um resgate, o Governo passa a mandar realizar uma auditoria especial ao banco, a expensas da instituição auditada.O Banco de Portugal (BdP) passa a ter disponíveis vinte dias, aquando da intervenção num banco, para divulgar o montante da ajuda pública concedida e os juros associados.