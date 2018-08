Ferroviários já tinham alertado o Parlamento para colapso dos comboios

Relatório sobre a segurança da ferrovia, entregue pelos trabalhadores aos deputados, já denunciava degradação.

Falência, colapso e os "alertas premonitórios"

u O PSD diz que a CP está em "falência operacional" e sugere ao Governo que "dê explicações aos portugueses". O CDS vai mais longe e afirma que a situação é de "colapso do serviço público". O PCP lembra que tem denunciado a degradação dos serviços e recorda que o relatório dos ferroviários já tinha "alertas verdadeiramente premonitórios" sobre os problemas da CP. O BE também exigiu explicações.

Os trabalhadores do setor ferroviário tinham já alertado o Parlamento, em junho, para os problemas da CP - Comboios de Portugal. Entre as denúncias dos ferroviários estavam a degradação dos comboios – a maioria em fim de vida útil – e a falta de peças para a manutenção das carruagens e locomotivas. Esta segunda-feira, da Direita à Esquerda todos pediram explicações ao Governo, que diz não haver "nenhum colapso" na empresa.No relatório das comissões de trabalhadores da IP, CP, EMEF e Medway, entregue em junho na Assembleia e citado pelo PCP no pedido de explicações ontem endereçado ao Executivo, os ferroviários denunciam que "as administrações da CP e da EMEF de comum acordo esticam ao limite o intervalo entre as intervenções programadas de manutenção do material circulante", estando os comboios a operar num "regime degradado", ou seja, "com um motor a funcionar em vez de dois, encurtando a vida útil do único motor ao serviço". "Isto faz com que avariem mais frequentemente, reduzindo ainda mais a fiabilidade e a pontualidade do serviço da CP", alertavam no documento. Além disso, os ferroviários deixavam claro que "faltam peças e equipamentos nas oficinas e armazéns da EMEF", o que impede a manutenção do equipamento.Mais, segundo as comissões de trabalhadores "a maioria dos comboios hoje ao serviço está no terço final da sua vida útil, tendo muitos já ultrapassado esse prazo, onerando financeiramente a manutenção e comprometendo a qualidade da oferta com constantes supressões, avarias e atrasos". A denúncia dos ferroviários num relatório sobre a segurança das infraestruturas ferroviárias torna-se mais grave depois de, este fim de semana, a CP ter sido obrigada a suprimir a venda de bilhetes para os remodelados Alfa Pendular, após centenas de queixas de falta de refrigeração nas carruagens.