O PCP atribuiu esta segunda-feira os resultados financeiros da Festa do Avante de 2020, com prejuízos na ordem dos 930 mil euros, à “campanha que contra ela foi desferida” e à pandemia.





“A questão dos resultados financeiros da Festa do Avante do ano passado está diretamente relacionada com a campanha que contra ela foi desferida e diretamente relacionada com uma opção que o PCP fez, numa situação extremamente exigente em termos de condições sanitárias”, afirmou Ângelo Alves, membro da comissão política comunista.