Festa do Avante! só com lugares sentados, diz DGS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) terá exigido ao PCP que os concertos da festa do Avante! se realizem com lugares sentados, mas os comunistas insistem em que o público permaneça de pé. A informação, avançada ontem pela SIC, não foi desmentida nem confirmada ao CM pela DGS. E fonte oficial do Comité Central do PCP disse apenas que “não tem conhecimento de qualquer comunicação da DGS”, acrescentando que “as matérias tratadas com a DGS têm decorrido no estrito plano da relação entre o PCP e essa entidade”.





Este braço de ferro surge depois de o PCP ter decidido cortar 2/3 da lotação da festa de 100 mil para 33 mil pessoas e ter feito chegar o plano de contingência do evento à DGS, que está a analisar o documento. Entretanto, a diretora-geral da Saúde, Graça Feitas, afirmou que “os trabalhos de preparação do Avante! são trabalhos de rigor e de minúcia, que implicam ampla conversação”, sublinhando que a DGS “elencou uma série de parâmetros que precisa de conhecer para se pronunciar e para que a entidade faça chegar documentos que permitam apreciar com rigor como está previsto que o evento decorra”.



Pandemia tira 1,3 milhões de euros à festa



O Avante! deverá este ano levar um tombo de 1,3 milhões de euros face aos mais de dois milhões que costuma faturar. Uma quebra de 2/3 que resulta da decisão do PCP de reduzir a lotação máxima da festa de 100 mil para 33 mil pessoas.





De 4 a 6 de setembro



A festa do Avante! realiza-se este ano de 4 a 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, Seixal. o evento marca anualmente a rentrée política do PCP.





Bilhetes



A Entrada Permanente (EP) para os três dias da festa custa 26 euros se for comprada até 3 de setembro. Se for adquirida na festa, o preço sobe para 38 euros. Menores de 14 anos não pagam.