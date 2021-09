"Ficou ultrapassado em julho, não há remodelação prevista", garante António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, afastou qualquer cenário de remodelação no Governo, esta terça-feira."[Processo] ficou ultrapassado em julho, não há remodelação prevista. A unica remodelação prevista é a dos autarcas", disse."Temos um imenso desafio pela frente, quem é que pode acrescentar a isto uma crise política? É um cenário que não se põe", afirmou.O secretário-geral do PS abordou as eleições autárquicas e diz que "é fase de todos aceitarmos os resultados eleitorais, que dão uma vitória clara" aos socialistas. "Há quatro anos ganhámos 4-0, este ano ganhámos 3-0, mas os três pontos são nossos", ironizou.Costa referiu os vários apoios financeiros que o país vai receber e disse que o Governo tem "a estrita obrigação de ir mais além e mais rápido do que em condições normais".