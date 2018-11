Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha do presidente da Proteção Civil nomeada para gabinete do MAI

Ministério da Administração Interna afirma que Ana Margarida Nunes deu "provas das competências adquiridas nesta área".

15:32

A filha do tenente-general Carlos Mourato Nunes, presidente da Proteção Civil, foi nomeada como técnica especialista para o gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.



Ao Correio da Manhã, o Ministério da Administração Interna afirma que "Ana Margarida Mendonça Mourato Nunes é funcionária de origem do mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Administração Interna desde 2012" e que "não existe conflito de interesses uma vez que a tutela da Proteção Civil é de outro gabinete".



O MAI explica ainda que Ana Margarida Nunes tem "colaborado, nos últimos dois anos, na implementação da Nova Geração dos Contratos Locais de Segurança, um dos programas estratégicos da Administração Interna" e que, "face ao gradual crescimento deste projeto", era necessária a presença permanente no gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.



O mesmo órgão ressalva as competências adquiridas nesta área por Ana Margarida Nunes.