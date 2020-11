O filho do melhor amigo de António Costa, nomeado pelo Governo para funções de diplomacia económica na embaixada portuguesa em Washington, receberá cerca de 10 mil euros mensais brutos no novo cargo. Francisco Lacerda Machado, de 33 anos, mais do que duplica os 3575,46 euros que recebia como técnico especialista no Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).