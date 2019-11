Filipe D'Ávilla diz que o CDS se deve assumir como "oposição clara" mas não ser "oposição ao País"

Filipe Lobo D'Ávilla, que apresentou a candidatura à liderança do CDS-PP esta segunda-feira, afirmou que "o CDS deve assumir-se como partido claramente de direita, sem qualquer vergonha nessa presença no quadro político português".



Em declarações à Rádio Observador, o antigo secretário de Estado sublinha que, apesar da oposição, o partido não deve ser "oposição ao País", ou seja, não deve de ir contra as reformas que já deveriam ter acontecido.





anunciou a saída da liderança na noite das legislativas de 06 de outubro.

O candidato disse ainda que é preciso combater a atual frente de esquerda que existe atualmente no Governo.Filipe D'Ávilla é o quarto candidato à liderança do CDS-PP. Assunção Cristas