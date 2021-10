As propostas do PSD e CDS que visam terminar com a saída antecipada de presos mediante vacinação completa dos reclusos estão há quatro meses na gaveta. O Parlamento ainda não agendou o debate e a votação das iniciativas, um atraso que permitiu, por exemplo, a saída antecipada de Armando Vara, da cadeia de Évora (ver caixa).