Os pagamentos indevidos do programa de apoio extraordinário às famílias vão ser investigados pelo Fisco e pela Segurança Social. Segundo apurou o CM, existem vários casos de contribuintes que, tendo rendimentos superiores a 2700 € brutos/mês (o que os exclui do apoio) declarados na Autoridade Tributária (AT), estão a receber os 125 € por transferência ou vale postal da Segurança Social.









