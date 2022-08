Foi dado o pontapé de saída para a elaboração do Orçamento do Estado para 2023 (OE), com a publicação das regras pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). A poupança continua a ser a palavra de ordem. As Finanças impõem uma cativação de 2,5% no valor de todos os orçamentos, com a exceção das entidades pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde, Ensino Superior, e das despesas que sejam financiadas através de fundos europeus.









