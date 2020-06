Finta do PS a CDS e PAN com Centeno no Banco de Portugal levanta coro de críticas

A finta do PS a CDS e PAN, que queriam ver os projetos de lei que travam a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal votados antes da audição do ex-ministro no Parlamento, abriram esta sexta-feira um coro de críticas à direita e à esquerda.O CDS, que apresentou um requerimento pedindo que a audição de Centeno seja feita só após a votação do projeto de lei centrista, quer tornar vinculativo o parecer obrigatório do Parlamento à nomeação de reguladores. E o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, já veio dizer que "o sistema não pode estar viciado" e que "o PS não é dono do Estado". Já o porta-voz do PAN, André Silva, acusou o Governo de demonstrar "teimosia" ao indicar o ex-ministro e assim contrariar "o sentimento geral do Parlamento". O projeto do lei do PAN quer impor um período de nojo de cinco anos à transição entre cargos governativos e o Banco de Portugal. PCP e Bloco também contestaram a indicação de Centeno.Esta sexta-feira, o Presidente da República voltou a recusar-se a comentar a escolha do primeiro-ministro antes da reunião semanal com Costa, Na véspera, tinha dito que foi informado pela comunicação social. Certo é que Marcelo Rebelo de Sousa estava a par da intenção do Governo em indicar Centeno desde o momento em que o ex-ministro se reuniu em São Bento, em maio, com Costa para pedir a saída das Finanças.O deputado do PCP Duarte Alves considera que a proposta de Centeno para governador do não assegura o papel de "Banco Central Nacional" que a instituição deve ter.A deputada do BE Mariana Mortágua diz que Centeno não é a pessoa indicada para ser governador, dando como exemplos o caso Novo Banco e Banif.As propostas do PAN e do CDS que visam Centeno serão votadas no Parlamento a 3 de julho.