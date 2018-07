Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fiscalização pede rigor na escolha de espiões

Conselho de fiscalização avisa que os meios das Secretas estão obsoletos. Caso de Frederico Carvalhão Gil impõe mudanças.

Por Diana Ramos | 01:30

O conselho de fiscalização das Secretas defende que os serviços de informações necessitam de mais espiões, mas sublinha que o recrutamento deve ser "mais exigente", depois do caso do antigo espião do SIS Frederico Carvalhão Gil, que foi detido em Itália em 2016, em Roma, quando se preparava para entregar documentos secretos da NATO a um elemento da secreta russa.



Num parecer, ontem tornado público, à atividade do SIS e do SIED em 2017, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP) pede "o reforço dos recursos humanos do SIRP, seja através de recrutamentos exigentes na busca dos adequados perfis de competências e deontológicos, seja na aposta na formação contínua, seja na adequação das carreiras dos Serviços de Informações".



"No bom desempenho dos Serviços de Informações prepondera a existência de recursos humanos suficientes, competentes, motivados e deontologicamente exemplares", frisa o documento, destacando que "a passagem de testemunho em termos etários é algo de verdadeiramente estratégico". "O episódio público [caso do ex-espião Carvalhão Gil] e as análises que este suscitou levaram a concluir que o funcionamento adequado dos Serviços de Informações exigia medidas de autoproteção mais apuradas."



O conselho alerta ainda para a necessidade de serem disponibilizados às secretas "sistemas de informação e comunicação atuais e adequados".