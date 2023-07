Fisco arrecada 128 milhões de euros por dia até maio

O Estado arrecadou um total de 19 203,1 milhões de euros em impostos cobrados entre janeiro e maio deste ano, o que se traduz em 128 milhões de euros por dia, de acordo com a Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO), divulgada esta sexta-feira.









Em termos acumulados, o documento mostra um acréscimo de 1 520,7 milhões de euros em receita fiscal em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, mais 8,6%. O Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, justifica este resultado com a “evolução positiva do IRS em 16,1% (+726,3 milhões de euros) e do IVA em 4,7% (+426,6 milhões de euros)”, embora seja também assinalada a “quebra do ISP [Imposto sobre os Produtos Petrolíferos] em 18,4% (-254,4 milhões de euros)”.

No que diz respeito às contas do Estado, a tutela indica que o total das Administrações Públicas teve um excedente de 722,3 milhões de euros, o que traduz “uma melhoria de 1046,4 milhões de euros face ao verificado no mesmo período do ano anterior”, de acordo com a DGO. Ainda assim, o saldo orçamental recuou em maio em relação ao excedente de 962 milhões registado até abril.