A Autoridade Tributária (AT) cobrou menos de um milhão de euros do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) sobre as 225 barragens existentes em Portugal, apurou o CM. Para explicar este resultado, Helena Borges, diretora-geral da AT, foi na quinta-feira à Comissão de Orçamento e Finanças para explicar o processo de avaliação e cobrança do IMI dos empreendimentos hidroelétricos.









Ver comentários