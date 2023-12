Fisco deixa valor tributário das casas igual até 2027

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, garantiu esta terça-feira no Parlamento que, pelo menos até 2027 (horizonte do Plano de Estabilidade), não há intenção do Fisco de atualizar o valor tributário das casas. O governante foi chamado à Comissão de Orçamento e Finanças na sequência de um requerimento potestativo do PSD sobre a possível atualização dos coeficientes de localização (que fazem parte integrante do Valor Patrimonial Tributário (VPT) que serve para a determinação da cobrança do Imposto Municipal de Imóveis).









