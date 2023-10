O Fisco já tem informações da Agência Portuguesa de Ambiente (APA) sobre 166 aproveitamentos hidráulicos para inscrever na matriz predial, com o objetivo de cobrar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). A novidade foi dada esta quarta-feira pela diretora-geral da Autoridade Tributária (AT) durante uma audição na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças sobre a questão da cobrança do IMI nas seis barragens vendidas pela EDP à Engie por 2,2 mil milhões de euros em 2020.









