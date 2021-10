Passado quase um ano sobre o negócio da venda de seis barragens no Douro pela EDP aos franceses da Engie por 2,2 mil milhões de euros, sem o pagamento de impostos, o Bloco de Esquerda deu entrada no Parlamento com um requerimento para ouvir "com caráter de urgência" o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e a diretora-geral da Autoridade Tributária (AT), Helena Borges.