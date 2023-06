O Estado tem um excedente das contas públicas no valor de 961,5 milhões de euros, nos primeiros quatro meses do ano. A diferença entre receitas e despesas tem sido, em média, de oito milhões de euros positivos todos os meses, segundo a execução orçamental referente ao mês de abril, divulgado na quarta-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).









