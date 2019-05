FMI quer rever carreiras para encurtar despesas

O tema está na ordem do dia, merecendo agora avisos do Fundo Monetário Internacional (FMI).A instituição liderada por Christine Lagarde quer uma "revisão abrangente" das carreiras do Estado em Portugal, como forma de responder ao aumento da despesa com os funcionários públicos."As últimas projeções oficiais do Governo para os gastos com salários nos próximos anos são significativamente mais altas do que as projetadas no ano passado, o que implica pressão adicional sobre as finanças públicas", nota o FMI, "mesmo na solução dada à difícil questão das progressões na carreira".A recuperação integral do tempo de serviço dos professores pode não ter avançado (os docentes terão só a compensação por um terço dos nove anos congelados), mas, na visão do FMI, nem por isso os salários deixarão de pressionar as contas.Diz a instituição que o "ciclo de congelamento e descongelamento das progressões nas carreiras desde 2005", isto é, antes da chegada da troika, "levanta dúvidas sobre a sustentabilidade destes enquadramentos".O FMI sugere, por isso, uma "revisão abrangente do nível, composição e regras do emprego público", o que permitiria estabelecer "as bases para um melhor controlo da trajetória dos gastos correntes".O Governo de António Costa ainda não se comprometeu a estudar o dossiê da revisão das carreiras. Depois de chumbada a lei dos docentes, o primeiro-ministro disse aos jornalistas: "Para já cumpre-nos cumprir o programa de Governo."Nesse programa está o descongelamento das carreiras, o que já deu a cerca de 60% dos funcionários públicos progressões ou promoções.Os trabalhadores que reunirem condições para progredirem começam na segunda-feira a receber 75% da progressão, que passará a ser paga na totalidade só em dezembro.A sustentabilidade do sistema de pensões também é posta em causa pelo FMI, que sugere "ajustamentos específicos".Sem especificar quais, a instituição refere que as alterações devem ter como objetivo "reduzir os aumentos previstos das despesas relacionadas com o envelhecimento nos próximos anos" e diminuir a "desigualdade entre os pensionistas, que é elevada para os padrões europeus".