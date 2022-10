Fogos de outubro continuam "ferida aberta" por inação política nas florestas

A coordenadora do BE considerou que os incêndios de há cinco anos, em que morreram 50 pessoas, são "uma ferida aberta no país até hoje" pela inexistência de um verdadeiro "compromisso político" que repense as florestas.

"Esse dia [15 de outubro de 2017] é uma ferida aberta no nosso país até hoje, porque se depois desses incêndios houve um compromisso político de investir na floresta [...], na verdade muito pouco mudou desde aí", sustentou Catarina Martins num vídeo publicado na rede social Facebook.

Os sapadores florestais a "ser poucos e sem carreiras ou condições de trabalho", não houve investimento nas florestas ou apoios para os produtores do Interior, acrescentou a coordenadora bloquista.