"Foi bem retirada a questão política": Marcelo comenta demissão de Alexandra Reis

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou esta quarta-feira a demissão da secretária de estado do Tesouro , Alexandra Reis, depois de se tornar pública a indemnização de meio milhão de euros pela saída do cargo de administradora executiva da TAP."Foi bem retirada a questão política", referiu Marcelo, destacando que se "é necessário substituir, é necessário substituir"."É muito simples: uma vez apresentados os esclarecimentos era evidente que só havia uma solução, que foi aquela que foi seguida. Era evidente que realmente em termos, como eu assinalei desde o início, que era importante apurar a questão política, não tanto ética mas política, e não apenas jurídica", defendeu o presidente enquanto falava aos jornalistas à margem das comemorações dos 250 anos do Farol do Cabo da Roca, no concelho de SintraSobre a substituição de Alexandra Reis do cargo que ocupava no governo, o Chefe de Estado referiu que se vai apurar se entre 28 e 30 haverá "condicões para a nomeação"."Estamos perante uma situação que todos desconheciamos", referiu ainda sobre o caso, realçando que "estamos todos sujeitos ao escrutínio da nossa vida privada".