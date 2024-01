"Foi comigo como ministro que se recuperou este projeto da ferrovia nacional": Pedro Nuno Santos sobre TGV

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta quarta-feira Pedro Nuno Santos na sequência do 24.º Congresso Nacional do PS, que terminou no domingo. O novo secretário-geral do PS começou por dizer que não queria "expor o conteúdo", mas que tinha sido "uma boa reunião com o Presidente da República".Pedro Nuno Santos disse que o partido está focado no cenário da vitória do PS."Projeto do TGV foi feito ainda comigo no Governo e agora há condições para ser lançado o concurso", disse aos jornalistas. "O problema da ferrovia era um tabu e foi comigo como ministro que se recuperou este projeto da ferrovia nacional", acrescentou Pedro Nuno Santos."Tive o cuidado durante o fim de semana de preservar a relação do PS com o Presidente da República", afirma o secretário-geral do PS.Sobre os problemas que o País enfrenta hoje, nomeadamente as manifestações das forças de segurança, Pedro Nuno Santos diz que "há um compromisso do atual Governo da subida dos salários em média de 20%, queremos que forças de segurança, todas, se sintam motivadas porque sabemos que assim será muito melhor".Sobre os trabalhadores da Global Media Group, o novo secretário-geral do PS diz que espera que a "situação seja superada o mais rápido possível"."Estamos concentrados no dia 10 de março e no trabalho que temos de fazer perante os portugueses", conclui.